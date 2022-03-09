Барнаул, , 08:15 — REGNUM В рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом», а также в честь празднования Международного женского дня, сотрудники по делам несовершеннолетних поздравили женщин с праздником. Подробности сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Барнаул. Поздравление с 8 Марта МВД РФ

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При посещении многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудники полиции вместе с подарками и цветами каждой женщине раздали памятки с информацией, направленной на противодействие мошенничеству.

Женщины поблагодарили полицейских за внимание и заботу, а также за то, что они по мере возможности оказывают им всю необходимую помощь в решении существующих проблем.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю Михаил Улитин пожелал женщинам бодрости духа, семейного благополучия и весеннего настроения.

«Счастья Вашим семьям, здоровья и всего самого наилучшего», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг.

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