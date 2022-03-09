Уфа, 9 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружили в ходе тушения пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что ночью 9 марта спасатели Уфы получили информацию о том, что горит жилой дом по улице Красноуфимской. По тревоге были подняты 22 огнеборца на семи единицах техники.

Прибыв на место происшествия сотрудники спасательного ведомства установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом размером 7×20 метров на двух хозяев. Они оперативно справились с огнем.

Отмечается, что в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

Специалисты устанавливают причины произошедшего.

Сообщается, что в 2022 году в Башкирии произошло 1003 пожара (за аналогичный период 2021 года — 1136 пожаров), в результате которых, погибло 43 человека.