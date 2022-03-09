Пусан, Южная Корея, , 08:15 — REGNUM Экипаж российского рыболовного судна «Арго», которое находится на рейде в порту города Пусан в Южной Корее, запросил помощь в репатриации. Об этом 9 марта сообщил журналистам руководитель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Порт Пусан. Южная Корея Martin Pueschel

Российское судно прибыло в порт Пусана в феврале для проведения ремонтных работ. В настоящее время ремонт уже завершён, но не оплачен, поэтому судно находится на рейде в порту, откуда его не выпускают. На борту «Арго» находятся 15 членов экипажа, при этом некоторые из них находятся на судне с прошлого года.

В основном, на судне находятся моряки из Приморского края, часть из них не получали заработную плату с ноября 2021 года. По словам Суханова, моряки находятся в отчаянном положении: их не выпускают из порта, не платят зарплату, а на берегу у них остались семьи в весьма затруднительном положении. Моряки обратились в профсоюз с просьбой оказать содействие.

В ближайшее время Суханов планирует обратиться в российское консульство, чтобы подключить к решению данной проблемы дипломатов.

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