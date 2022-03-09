Калгари, Канада, , 08:14 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

В составе «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Ещё по шайбе забросили Конор Шири, Энтони Манта и Ник Дауд. На счету Евгения Кузнецова одна результативная передача.

В составе «Калгари» отличились нападающие Элиас Линдхольм, сделавший дубль, Адам Ружичка и защитник Оливер Чулингтон.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 71 очко. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции с 75 очками.

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