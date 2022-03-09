Донецк, , 08:13 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из миномётов населенный пункт Пантелеймоновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

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Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки был зафиксирован в 06:30 (совпадает с мск) и в ходе него по посёлку было выпущено 15 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки киевские боевики 13 раз обстреляли семь населенных пунктов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).