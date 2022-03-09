Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в республике стали 2901 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 129 760. За сутки выявлено 512 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 475 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 102 071 человек, в том числе 108 за последние сутки.