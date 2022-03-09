Ульяновск, , 08:10 — REGNUM В Ульяновской области вынесен ещё один приговор по делу о ДТП с погибшими. Виновник аварии за гибель двух человек получил три года реального срока, сообщает региональная прокуратура.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 33-летний житель одного из посёлков Мелекесского района. Правоохранители установили, что ночью 7 октября 2021 года на трассе Ульяновск — Димитровград — Самара при управлении иномаркой «Мицубиси Лансер» он допустил столкновение на «встречке» с машиной ВАЗ 21 102.

В надзорном ведомстве отмечают, что в результате аварии на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Жигулей», а пассажир иномарки длительное время лечился в больнице.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц»). Ему назначено три года колонии-поселения. Также судом с него взыскано 2 млн рублей в пользу матерей погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которому инкриминировали совершение ДТП с тремя погибшими. Суд признал его виновным, назначив девять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Подробнее:Ульяновец осуждён за гибель в ДТП трёх человек