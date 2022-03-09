Барнаул, , 08:10 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю известило о новом факте телефонного мошенничества, в результате которого пострадала 66-летняя жительница Рубцовска: неизвестные сообщили о якобы положенной компенсации за ранее приобретенные БАДы. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Телефонный мошенник U.S. Marine Corps

Предварительно установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, что поскольку биологически активные добавки, которые женщина приобретала ранее, оказались поддельными и не имели лечебного эффекта, ей положена компенсация — сертификат в сумме миллион рублей.

Следуя инструкции, жительница Рубцовска перевела на счет злоумышленников 178 тысяч рублей под предлогом уплаты налога. Прождав обещанный подарок несколько дней, женщина поняла, что ее обманули и позвонила в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление виновных лиц, с целью привлечения их к ответственности и возмещения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители в Алтайском крае обеспокоены участившимися случаями мошенничество схеме «ваш родственник попал в беду». За последнее время таким образом были обмануты семеро пожилых граждан, отдавшие от 15 000 до 150 000 рублей. В остальных пяти случаях пенсионеры были более бдительны и сумели дозвониться своим родным, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

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