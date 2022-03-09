Москва, , 08:09 — REGNUM Торгов расчётами «завтра» на Московской бирже 7 марта, к счастью для многострадального рубля, не проводилось в связи с предпраздничным днём накануне 8 марта, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Зато на торгах расчётами «сегодня» доллар и евро торжествовали победу: днём 7 марта за доллар давали более 153 руб., за евро — более 166 руб.

8 марта вечером в американском Белом доме объявили о запрете импорта нефти из России. Евросоюз, скорее всего, к запрету на импорт российской нефти не присоединится.

Для него это грозит заоблачным ростом цен не только на нефтепродукты, но и на все остальные виды энергоресурсов и электричество.

В свою очередь, в российском Минэнерго намекнули на возможную приостановку газопровода «Северный поток — 1», который в настоящее время загружен на 100%.

Такого рода санкционная война негативно давит на рубль, и заставляет ещё оставшихся иностранных инвесторов бежать в доллар и евро.

Сегодня, 9 марта, Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской бирже.

На сегодняшний день можно ожидать курс доллара на открытии торгов в рамках 140−150 руб., евро — в интервале 160−170 руб.

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