Якутск, 9 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Здание учреждения образования на 990 мест в Якутске построено уже на 80%. Финансируется строительство в рамках нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Якутска.

Tambov.gov.ru Строительство школы в Рассказово

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Школу намерены открыть в микрорайоне «Прометей». Вместе с ней возводят котельную, которая будет отапливать учреждение образования. Ход строительства этих объектов проверил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он поручил разработать обоснование целесообразности, рассчитать потребляемую мощность по технологическому присоединению и подключению к котельной других потребителей тепла.

«Сегодня в нашей республике уделяется большое внимание таким социальным объектам, как строящаяся в Якутске школа на 990 мест. Это будет крупнейшее в Якутии среднее общеобразовательное учебное заведение, ввод в строй которой позволит ощутимо снизить остроту проблемы нехватки мест в школах столицы региона. В этом плане мы поддерживаем усилия главы и правительства республики по реализации нацпроекта «Образование», который направлен в первую очередь на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. В современных условиях напряженной мировой повестки это имеет огромное значение», — заявила сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Якутии, директор Якутского колледжа инновационных технологий Людмила Цой.

Она подчеркнула, что Народный фронт проводит общественный мониторинг качества строительства и капитального ремонта социальных объектов на местах, в том числе школ, детских садов и так далее. Именно сочетание общественного и управленческого контроля позволит добиваться необходимых результатов, считает Людмила Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по сравнению с прошлым годом в разы увеличилось количество новых центров «Точка роста». Всего их открыто в 2021 году 111, в 2020 — 42.