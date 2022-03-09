Берлин, 9 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт допустил возможность введения ряда ограничений против государств, поддерживающих спецоперацию России на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Какие меры против таких стран, как Куба, Сербия, Никарагуа и Венесуэла… Еврокомиссия намерена принять самостоятельно (например, немедленно блокировать средства) или предложить Совету ЕС (например, ввести торговые санкции)?» — спросил он у Еврокомиссии.

Также Бухайт поинтересовался, не считают ли в ЕК целесообразным приостановить переговоры с Белградом о подготовке к вступлению Сербии в ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор по Северной и Южной Америке Европейской службы внешних связей Брайан Глинн заявил, что Евросоюз собирается «тесно сотрудничать» со странами Латинской Америки, чтобы «изолировать Россию».

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