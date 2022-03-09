Чебоксары, 9 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) через суд планируется взыскать более 704 млн рублей с 12-ти человек. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Корпорация информирует о направлении заявления о привлечении контролировавших «Мегаполис» лиц к ответственности в виде «возмещения убытков», причинённых банку. В агентстве сообщают, что соответствующее заявление передано в Арбитражный суд Чувашии 2 марта 2022 года.

АСВ уточняет, что в заявлении идёт речь о привлечении контролировавших банк 12-ти лиц «к ответственности в виде возмещения причинённых банку убытков в размере 704 534 711,89 рублей». Все лица, которых АСВ хочет привлечь к ответственности, имеют российское гражданство.

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Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис», занимавший в России по размеру активов 234-е место, признан банкротом в июне 2021 года решением Арбитражного суда Чувашии. Конкурсное производство открыто 15 июня 2021 года сроком на один год. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 16 мая 2022 года.