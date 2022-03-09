Уфа, 9 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Pixabay.com ДТП

Сообщается, что вечером 8 марта в Чишминском районе на 1437 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск автомобиль «Lada Granta», за рулем которого находился 32-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в результате ДТП 52-летний пассажир получил травмы.

«Известно, что водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе столкнулись вахтовый автобус и автогрейдер.