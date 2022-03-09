Тбилиси, , 07:57 — REGNUM Грузии придётся искать других поставщиков пшеницы по более высоким ценам, вместо того, чтобы покупать её в России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.

Уборка пшеницы

Он отметил, что после решения российских властей прекратить экспорт зерновых многим странам необходимо искать новые решения. Высокие цены не остановят грузинские власти.

«Для государства на этом этапе важно, чтобы в стране была возможность восполнения запасов по любой цене, так как страны ищут пшеницу и стараются перестроиться на новую логистическую линию», — сказал Силагава.

Представитель ассоциации отметил, что в Грузии остались запасы пшеницы на 1 месяц. Переговоры о закупке пшеницы ведут с Казахстаном.

По словам Силагавы, когда начнутся её поставки по новым ценам, то власти постараются сделать так, чтобы хлеб в магазинах не подорожал. Цены на хлеб не должны пониматься в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что в Грузии выращивают только 10 — 15% пшеницы от того уровня, который потребляет население. От 70 до 80% от экспорта зерна покупали в России, так как это было выгодней всего. В последнее время многие предприятия стали покупать для выпечки хлеба российскую муку вместо зерна.