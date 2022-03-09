Уфа, 9 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Морозы до — 28 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

Так, 10 марта в республике ожидается снег, на некоторых участках дорог гололедица, снежный накат. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 23 °C, днем может потеплеть до — 4 °C.

11 марта в Башкирии также может пройти снег. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 28 °C, днем ожидается потепление до — 5 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на женщину и грудного ребенка упал снег с крыши.