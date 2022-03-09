Чебоксары, , 07:53 — REGNUM Государственный совет Чувашской Республики поддержал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующее совместное заявление подписали руководители всех шести партий, представленных в региональном парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На сессии Госсовета Чувашии Cap.ru

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В заявлении отмечается, что в республике гордятся «великим прошлым нашего Отечества», чтят и преумножают «вековые традиции патриотизма» и готовы «к самопожертвованию во имя её могущества и процветания».

«Историческое прошлое подтверждает, что во все времена именно сплочённость нашего народа помогала нам выстоять вопреки самым тяжёлым испытаниям. […] Честное служение идеалам справедливости, добра и мира объединяют нас и в эти дни. Сегодня мы особенно остро чувствуем себя частью единого целого — огромной, сильной страны. В основе успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы, лежат уникальные личностные и деловые качества, политическая воля и авторитет президента страны», — говорится в заявлении.

Чувашские депутаты отмечают, что принимаемые главой государства «волевые решения» дают «нам право гордиться своей страной, помогают приумножать достижения в различных отраслях, вдохновляют на новые победы».

«В сложившейся геополитической обстановке как никогда важна сплочённость и консолидация всех сил: гражданского общества, политических партий, некоммерческих организаций. Важна поддержка солдатам и офицерам Вооружённых сил России, военнослужащим и жителям Донецкой и Луганской республик. Важна поддержка принятых Верховным главнокомандующим решения по искоренению режима радикальных националистов и демилитаризации на Украине», — подчёркивается в совместном депутатском заявлении.

Также парламентарии поддержали инициативу главы Чувашии Олега Николаева об оказании помощи вне зависимости от «партийной и иной принадлежности» тем, кто оказался «в непростой ситуации», напомнив, что обстановка требует «от каждого из нас осознания значимости патриотизма, исторической значимости сегодняшних решительных действий руководства страны».

Напомним, что Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов, которые представляют шесть партий. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах поддержали военную спецоперацию России на Украине, разместив на двух зданиях правительства букву Z.

Новое здание дома правительства Чувашии: «иллюминация» в виде буквы Z. Акция в поддержку российской спецоперации на Украине Cap.ru

Отметим, что в Чувашии сформирована рабочая группа, которая будет на системной основе заниматься сбором гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Помимо пунктов сбора в Чебоксарах и Новочебоксарске планируется организовать подобные площадки в других городах республики. Первая партия гуманитарной помощи из Чувашии отправилась 1 марта: в состав груза весом 20 тонн вошли мука, крупы и другие продукты питания.

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