Биробиджан, 9 марта 2022, 07:56 — REGNUM Эксперт «Народного фронта» Еврейской АО Владимир Хроменко убеждён, что нацизм нужно уничтожать на корню, и решать судьбу территорий должны люди, которые там живут. Общественник уверен, что население Луганской и Донецкой народных республик имеют право на самоопределение, сообщил 9 марта телеграм-канал правительства региона.
Он напомнил о том, что Россия никогда не бросает своих и всегда побеждает, потому что борется за правое дело. Эксперт «Народного фронта» также высказал мнение, что «Украине пора начать жить своим разумом, а не плясать под дудку неонацистов».
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы «Z».