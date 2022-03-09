У России нет желания самоутвердиться за счёт Украины — мнение
Биробиджан, 9 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Россия уже не впервые берёт на себя главную роль в борьбе с фашизмом, а потому знает, как важно ликвидировать угрозу вовремя. Об этом заявила депутат Заксобрания Еврейской АО Елизавета Славина, сообщил телеграм-канал правительства региона.
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Она считает, что нашу страну просто вынудили к принятию опережающих решений, и это подтверждается логикой событий и дружной реакцией западных стран на действия России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии за выходные дни 6−8 марта состоялось несколько мероприятий, цель которых — поддержать солдат, принимающих участие в специальной операции России по просьбе ДНР и ЛНР. В том числе в столице региона Биробиджане на многоэтажках разместили баннеры с изображением символа спецоперации — буквы Z.