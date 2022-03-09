Чебоксары, 9 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен ещё один приговор по делу об убийстве и расчленении трупа. На этот раз фигурантом уголовного дела стал знакомый убийцы, который помог ему сокрыть следы преступления, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Под уголовное преследование попал 30-летний чебоксарец. Речь идёт о преступлении, совершённом ночью 31 декабря 2020 года в одном из общежитий в посёлке Кугеси Чебоксарского района. Правоохранители установили, что горожанин стал очевидцем совершения преступления его знакомым, который забил до смерти мужчину.

«Желая помочь избежать уголовной ответственности, он не сообщил в правоохранительные органы о преступлении и помог в его сокрытии», — говорят в ведомстве.

В следственном управлении установили, что через несколько дней они вдвоём вернулись на место преступления, где тело было расчленено, расфасовано по мешкам и вынесено в близлежащий овраг. По данным следствия, обвиняемый следил за тем, чтобы не было свидетелей данных деяний. Из-за уничтожения следов преступления останки нашли через несколько месяцев — в апреле 2021 года.

Мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»), назначив 15 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в смерти мужчины, труп которого расчленили, признали виновным 38-летнего жителя посёлка Кугеси. Суд установил, что 31 декабря 2020 года во время застолья с распитием алкоголя он поссорился с хозяином комнаты и забил его до смерти. В ноябре 2021 года суд первой инстанции назначил ему 11,5 года колонии строгого режима.