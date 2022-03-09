Красноярск, , 07:37 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве 9 марта ожидаются порывы западного ветра 15−20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском УГМС.

Метель © ИА REGNUM

В Хакасии местами ожидаются порывы ветра до 24 м/с, на дорогах гололедица.

По информации синоптиков, в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 9 марта лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Новосибирска предупредили о морозах.

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