Тюмень, 9 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Югре с 9 по 12 марта будет наблюдаться возвращение зимних температур атмосферного воздуха. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

Ночью 9 марта ударили морозы — 32… — 37 °C, днём «потеплеет» до — 22 °C. Холоднее всего будет в ночь на 10 марта, когда температура атмосферного воздуха составит по данным синоптиков — 33… — 38 °C. Будет морозно и ночью на 12 марта — 30… — 35 °C. Днём температура будет достигать — 22 °C.

В целом в ближайшие дни в регионе будет наблюдаться небольшой снег с порывами ветра до 10 метров в секунду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы будут стоять в эти дни и в соседней Тюменской области.