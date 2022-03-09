Иркутск, , 07:34 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 9 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8169 человек, причём вновь 15 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 263 961 (+1914 за сутки).

На кладбище Антон Подгайко © ИА REGNUM

Госпитализированы 2587 (-7 за сутки). В то же время излечились 232 105 пациентов (+2011 за сутки).

Ещё 640 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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