Чита, 9 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Жители Шелопугинского района Забайкалья провели автопробег в поддержку российских военных на Украине. Подробности сегодня, 9 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Автопробег в рамках акции «Своих не бросаем» уже объединил тысячи жителей региона.

«В Шелопугинском районе приняли участие более 35 машин. На них были нанесены символы Z и V, автомобили проехали под флагами Российской Федерации. Пешеходы тоже не остались равнодушными, на улицы вышло большое количество людей, желающих присоединиться к акции», — сообщили организаторы.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации.

Акции в поддержку военнослужащих — участников военной операции на Украине прошли во многих районах и городах Забайкалья.

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