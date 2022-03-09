Кемерово, , 07:31 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 марта, медицинскую помощь получают 11 408 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки был выявлен 581 случай заражения коронавирусом, шесть пациентов скончались, 810 человек выздоровели.

За всё время в регионе зарегистрировано 150 559 случаев заражения коронавирусом, 136 982 человека вылечились, 2169 пациентов скончались.