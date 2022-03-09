Екатеринбург, 9 марта, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В Свердловской области официально началась подготовка к пожароопасному сезону. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Согласно документу, ответственные министерства и ведомства обязаны провести соответствующий комплекс мер. Результатом должна стать полная готовность области к борьбе с торфяными и лесными пожарами.

Лесничества предстоит обеспечить необходимыми средствами и системами предупреждения и тушения пожаров, а также запасами ГСМ. А защиту населённых пунктов от возгораний обеспечивают местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в регионе произошёл ряд крупных пожаров, в том числе и торфяных. Свою роль в этом сыграла аномально жаркая погода.