Якутск, 9 марта 2022, 07:28 — REGNUM В Якутске перестанут принимать пациентов с COVID-19 в стационарах, перепрофилированных под инфекционные. В обычный режим работы вернутся больницы при городских поликлиниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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За сутки 8 марта выздоровевших якутян насчитали больше, чем заболевших. Так, вирус победили 533 человека, заразились — 425. В больницы попали 16 человек, всего госпитализированы 10% пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, при посещении общественных мест жителям Якутии больше не нужно предъявлять медицинские сертификаты. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев.