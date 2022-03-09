В Ульяновской области сделано более 1,9 млн тестов на коронавирус
Ульяновск, 9 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.
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По оперативной информации ведомства, 8 марта в регионе официально подтверждено 997 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 122 меньше, чем было выявлено 7 февраля — суточное снижение составило 12,24%.
Всего в регионе проведено 1 909 822 лабораторных теста на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки сделано 3196 исследований.
Отметим, что ранее минздрав Ульяновской области опроверг информацию в социальных сетях о закрытии роддома региональной клинической больницы. В министерстве подчеркнули, что «роддом работает в штатном режиме».
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 6 марта отменили QR-коды.