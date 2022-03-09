Кемерово, 9 марта, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Модернизация кампуса началась в Кузбасском техническом университете. Обновление коснётся учебных и жилых корпусов и прилегающей территории, сообщается в телеграм-канале «Цивилёв. Live».

Студент

«Кузбасский государственный технический университет вошел в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Это поможет нам сформировать научно-образовательную среду мирового уровня, в том числе комфортные условия проживания и обучения студентов, проведения научных исследований».

В ремонт будет вложено 2 млрд рублей. Он должен быть выполнен в течение года. Весной 2023 года иногородние студенты заселятся в современное общежитие.