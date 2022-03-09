Оренбург, , 07:09 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел уголовное дело о регистрации подставного юридического лица и мошенничестве. Фигурантками являлись две жительницы областного центра. Об этом сообщает Оренбургский областной суд.

Суд Kurse.ru

Женщины признаны виновными в совершении 25 преступлений против собственности. Одна фигурантка также признана виновной в незаконном образовании юридического лица.

Судом установлено, что одна из женщин в 2016 — 2018 годы фактически являлась руководителем организации, занимающейся разработкой и согласованием проектной документации в сфере природопользования. Вместе с ос своей сотрудницей фигурантка обещала клиентам разработать необходимую документацию и оперативно согласовать ее с контролирующими органами. Если клиент сомневался, женщины убеждали его для начала заключить с ними договоры на разработку простой природоохранной документации. Подтверждая свою надежность исполнением данных заказов, они подталкивали клиентов к заключению с ними договоров на выполнение более дорогостоящих проектов. Однако фактически выполнить взятые на себя обязательства женщины не собирались.

Когда жертвами обмана стали 15 человек, то руководитель организации переименовала компанию, сменила ее местонахождение и установила новый номер телефона в новом офисе. Незаконная деятельность продолжилась.

В 2018 году руководитель компании зарегистрировала подставное юридическое лицо. Женщина уговорила отца зарегистрировать на его имя организацию, фактическое руководство которой в последующем осуществляла она сама.

Суд приговорил одну фигуранту к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а ее сообщницу — к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Вердикт был обжалован, но безуспешно.