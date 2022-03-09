Уэльва, , 07:06 — REGNUM Автобус с украинскими беженцами, предоставленный священником православной церкви в Уэльве, прибыл в Андалусию из Польши после остановки в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE.

Испания

Отмечается, что в испанской столице остались около 30 украинцев — они будут жить у родственников или у местных жителей.

После Мадрида автобус прибыл в Севилью, где их ждали приходской священник Дмитрий Савчук и несколько родственников беженцев. Около двадцати беженцев поселятся в Севилье, а остальные продолжили свой путь в Уэльву.