Краснотурьинск, Свердловская область, 9 марта, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Погибший 7 марта в шахте на территории Свердловской области мужчина работал в подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба АО «Богословское рудоуправление».

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Руководство АО «Богословское рудоуправление» и фирмы-подрядчика заявляют, что окажут правоохранительным и надзорным органам максимальное содействие в вопросе установления всех обстоятельств трагедии. На предприятии создана спецкомиссия. «Мы приносим соболезнования близким погибшего», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в шахте погиб мужчина 1977 года рождения. Он являлся жителем Челябинской области.