Мадрид, , 06:58 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о «непоколебимой приверженности» Испании Украине и вновь выступил в защиту единства этой страны. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

Соответствующее заявление Санчес сделал в ходе визита в Латвию, где он посетит подразделение испанских войск, которое находится в прибалтийской стране в рамках миссии НАТО.

Испанский премьер встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.