Анадырь, , 07:11 — REGNUM На Чукотке с 5 марта проходят общественные акции в поддержку российской спецоперации по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей.

Участники автопробега «Своих не бросаем» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Так, около 200 человек собрались у Дома культуры в Билибино, а в Анадыре во Всероссийской социально-патриотической акции «Своих не бросаем» поучаствовали сотрудники управления Росгвардии по Чукотскому АО. 6 марта в Анадыре и посёлке Угольные Копи прошёл автопробег «Zадачу Vыполним».

9 марта почти 500 человек пришли на митинг на главную площадь Анадыря, сообщает ИА «Чукотка».

После исполнения гимна России выступил губернатор Чукотки Роман Копин.

«Правительство региона обеспечит стабильную работу всех сфер экономики и социально-экономическое развитие округа. Сейчас мы должны сплотиться вокруг нашего лидера и нашей армии, которая защищает интересы страны и её жителей. Мы за мир, но мир без НАТО у наших границ, без убийства мирных жителей и детей, без нацизма. Всем силы духа в это время, вместе мы со всем справимся и победим. Мы своих не бросаем!» — сказал Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская акция в поддержку российского лидера Владимира Путина, правительства РФ и спецоперации ВС РФ по защите ЛДНР от агрессивных действий киевских властей прошла 6 марта во всех крупнейших городах страны. Тысячи автомобилистов выехали на главные проспекты и улицы, разместив на своих машинах букву Z и ряд лозунгов — «Zадачу Vыполним!», «Своих не бросаем!», «Zащита!», «Zа победу!», «Zа Путина!».