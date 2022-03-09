Оренбург, , 06:55 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции рассмотрел административное дело о перевозке пассажиров в общественном транспорте без защитных масок и вынес наказание. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Маска (сс) AlexChirkin

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Перевозчик, работающий на автобусном маршруте № 52 в Оренбурге, оштрафован на 50 тыс. рублей. Ответчик проигнорировал правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В автобус были допущены пассажиры без маски.

Представитель перевозчика не согласился с таким судебным решением и оспорил его. Жалобу рассмотрят в облсуде 9 марта.