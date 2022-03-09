Южно-Сахалинск, 9 марта 2022, 06:53 — REGNUM Агентство по делам молодёжи Сахалина к борьбе с недостоверной информацией о спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР привлекло людей, прошедших горячие точки, которые в своей ежедневной работе сталкиваются с проявлением экстремизма, терроризма, а также представителей некоммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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«Весь Сахалин, как и весь мир, говорит сегодня о событиях, которые происходят на Украине. При этом, распространяется очень много фейков и ложной информации. Нашей молодежи сложно разобраться, где правда», — рассказал руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.
Молодёжи расскажут предысторию происходящих событий, и их дальнейшее возможное развитие.
«Сейчас люди находятся в состоянии неопределенности, и мы хотим донести как можно больше правдивой информации», — пояснил Смекалов.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полиция пресекла противоправную деятельность уроженки Приамурья, которая расклеивала на фасадах домов листовки с призывом к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил РФ за рубежом. Изъяты 86 листовок.