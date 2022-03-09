Тюмень, , 06:52 — REGNUM В тюменских городах Тобольске и Ишиме из-за морозов отменили занятия в школе для младшеклассников. Об этом сообщили горадминистрации данных муниципалитетов.

Мороз Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозу синоптиков до — 30 °C продержится в некоторых районах Тюменской области до 12 марта.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 9 по 11 марта в целом по Тюменской области ночью столбик термометра будет опускаться до — 25… — 35 °C, днём до — 12… — 22 °C. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

Тюменские спасатели просят родителей в ближайшие дни одевать детей по погоде и следить за актировками.