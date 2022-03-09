Москва, 9 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили разграничить понятие «скрытие» и «оставление» места ДТП для дифференциации наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

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Жёсткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьёзными последствиями, то есть для «скрытия», отметил один из авторов депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР)

Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже «оставление», в этом случае можно смягчить ответственность. За это поправками в КоАП предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей или лишением права управлять автомобилем на срок до трех месяцев.

Сейчас если водитель покинул место ДТП, по действующим нормам его ждёт наказание — до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения официального отзыва.

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