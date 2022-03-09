Оренбург, , 06:44 — REGNUM В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата в 2021 году составила 38 156,6 рубля. Об этом сообщает Оренбургстат.

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По сравнению с 2020 годом средняя номинальная зарплата увеличилась на 8,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год выросла на 1,7%.

В разных сферах деятельности размер зарплаты по-прежнему сильно отличается. Так, самый высокий уровень заработной платы в 2021 года сложился в организациях, осуществляющих добычу полезных ископаемых — 71 409 рублей. Самая низкая заплата отмечена в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 20 394,4 рубля.