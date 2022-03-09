Буэнос-Айрес, , 06:42 — REGNUM Более 20 человек пострадали в результате сходя с рельсов пассажирского поезда возле города Олаваррия, расположенного в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом 8 марта сообщил мэр города Эсекьель Галли в своём Twitter.

Поезд

Пассажирский поезд направлялся из Буэнос-Айреса в портовый город Баия-Бланка. По предварительным данным, причиной схода поезда с рельсов могло стать размытие насыпи под железнодорожными путями в результате сильных дождей, которые обрушились на Мексику.

Как уточнил мэр города, в результате ЧП пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. Все пострадавшие были госпитализированы, прошли детальное обследование, после чего практически все покинули больницу, за исключением одного мужчины. Он остаётся под наблюдением врачей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в Мексике в результате схода с рельсов поезда.

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