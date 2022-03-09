Вашингтон, 9 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Позиция американских властей в отношении Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро не изменилась, и поездка американской правительственной комиссии в эту страну не поменяла ситуацию. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Нет никакого поворота в нашей стратегии по Венесуэле. <…> В первую очередь миссия заключалась в том, чтобы проверить состояние американцев, находящихся в заключении [в венесуэльских тюрьмах]. <…> Мы также стремимся вернуть правительство Венесуэлы за стол переговоров с оппозицией. <…> Был ряд и других вопросов, которые мы обсуждали», — сказала Нуланд.

По её словам, позиция США в отношении руководства Венесуэлы также не поменялась — американская администрация по-прежнему считает оппозиционера Хуана Гуайдо избранным президентом этой страны.

Ранее американская правительственная делегация посетила Венесуэлу для обсуждения возможности ослабления санкций по экспорту нефти. СМИ сообщили, что никаких договорённостей сторонам достичь не удалось.