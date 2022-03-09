Бразилиа, 9 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проявил жест гостеприимства в ходе визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. Об этом сам Болсонару рассказал в ходе встречи с представителями евангелических церквей, сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Жаир Болсонару

«Он пригласил меня посетить свой кабинет, когда я уже собирался уезжать», — сказал Болсонару.

По его словам, это свидетельствует о том, что «весь мир является единым целым»: «То, что происходит в 10−20 тысячах километров отсюда, влияет на нас».

Болсонару также отметил, что в условиях складывающейся в мире ситуации ему «непросто принимать решения»: «У нас 210 млн человек, которые почувствуют на себе последствия любого решения, какое бы я ни принял».