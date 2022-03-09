Якутск, , 06:35 — REGNUM Суд назначил арест бывшему сотруднику управления ФСБ по Якутии Ивану Гришукову. Он был задержан 6 марта по подозрению в получении средств от недропользователей за содействие, сообщило ИА SakhaNews.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Житель Якутии незаконно добыл золото стоимостью более 5 млн рублей

По информации издания, уголовное дело в отношении задержанного возбуждено в связи с тем, что ему отчислялись многомиллионные суммы за «решение вопросов» в сфере золотодобычи. Деньги сотрудник правоохранительных органов получал от инвесторов из отрасли недропользования.

Выплаты позиционировались как «абонентская плата», их суммарный объём оценивается в 19 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту нелегальной добычи золота. Незаконно добытый драгоценный металл был обнаружен на территории Нерюнгринского района республики.