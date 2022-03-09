Оренбург, 9 марта, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Музеи Оренбургской области пополнятся уникальными экспонатами — личными предметами, документами, фотографиями выдающихся оренбуржцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия».

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Экспонаты для музея от Гарри Бардина

Внушительное собрание личных вещей уроженки Бугуруслана — народной артистки России и лауреата Государственной премии СССР Ольги Остроумовой — передадут в местный музей. Платье героини актрисы из спектакля «Серебряный век» театра им. Моссовета пополнит коллекцию театральных костюмов губернаторского музея. Туда же отправится и полный сценический костюм народного артиста СССР Льва Дурова из спектакля «Все будет хорошо, как вы хотели». Лев Дуров в детстве жил в эвакуации в оренбургском Форштадте, неоднократно приезжал в Оренбург, в том числе и с Театром на Малой Бронной в рамках проекта фонда «Евразия» и правительства Оренбургской области «Выдающиеся земляки — оренбуржцам».

Уроженец Чкалова/Оренбурга, классик мировой анимации Гарри Бардин тоже передал музею Оренбурга ряд любопытных вещей, среди которых его любимая курительная трубка и даже свидетельство о рождении, выданное в 1941 году в Оренбурге. А вот галстук Гарри Яковлевича отправится в коллекцию галстуков Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Это начинание оренбургских музейщиков, похоже, стало таким же увлекательным общенародным занятием, как и пополнение коллекции «Капитанских дочек» в областной библиотеке им. Крупской.

Большую коллекцию раритетных предметов, книг, рукописей, документов передала в дар Музею истории Оренбурга Ирина Уральская — внучка «актера русской драмы» и киноактера Владимира Уральского. Оренбуржец начал сниматься в начале ХХ века еще в немом кино, в его послужной карточке «Мосфильма» — картины золотого фонда отечественного кинематографа.

Большая коллекция экспонатов будет передана музеям 10 марта Оренбургским благотворительным фондом «Евразия». Как отметил президент фонда Игорь Храмов, подготовлено несколько сюрпризов для музейного сообщества, но об этом станет известно на официальной церемонии передачи экспонатов.