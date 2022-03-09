Токио, 9 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Цена на нефть поднялась до максимума с августа 2008 года в Японии на фоне спецоперации на Украине и санкций, затрагивающих экспорт Россией энергоресурсов. Об этом 9 марта свидетельствуют данные на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Стоимость килолитра (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 80 тыс. иен ($690 по текущему курсу). В отдельные моменты торгов данный показатель достигал 88 тыс. иен. (759 долларов).

Напомним, президент США Джозеф Байден подписал указ о запрете импорта Россией нефти и других энергоносителей, а также инвестиции в энергетический сектор России. Великобритания планирует запретить ввоз нефти и нефтепродуктов к концу текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп обвинил Европу в использовании США за отказ присоединиться к бойкоту экспорта российской нефти и других энергоресурсов.