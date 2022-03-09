Буэнос-Айрес, , 06:19 — REGNUM Более 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов рядом с аргентинским городом Олаваррия, находящимся в провинции Буэнос-Айрес. Об этом заявил в своём аккаунте в Twitter мэр Олаваррии Эсекель Галли.

Поезд chrisjmit

«В настоящий момент медицинскую помощь в больнице получил 21 человек», — написал чиновник.

Он отметил, что в числе пострадавших есть пять детей, но все они уже выписаны из больницы. Ещё один мужчина остаётся в клинике.

Состав следовал из столицы Аргентины в портовый город Байя-Бланка. По одной из версий, причиной происшествия могли стать ливни, в результате которых насыпь под рельсами оказалась размытой.