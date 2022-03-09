Владивосток, 9 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе следствия установлено, что с декабря 2018 года по февраль 2021 года фигурант помогал взаимодействовать в преступных целях экс-главе Владивостока Олегу Гуменюку и заведующему кладбищами МУПВ «Некрополь».

Обвиняемый вёл переговоры, организовывал встречи и передавал взятки Гуменюку. Общий размер взяток за покровительство деятельности похоронного бюро — более 31 млн рублей.

«По уголовному делу наложен арест на недвижимое и движимое имущество в размере более 9 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, приморский краевой суд 15 февраля оставил без удовлетворения апелляцию защиты бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка на изменение меры пресечения — обвиняемый в получении крупных взяток останется в СИЗО.