Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, якобы для отражения угроз НАТО, перебросят США в Польшу. Об этом 9 марта сообщила представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер, отвечая на запрос журналистов.

Американский ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

Уточняется, что приказ о переброске двух батарей ЗРК Patriot в Польшу был отдан командующим Европейским командованием ВС США генералом Уотерсом. По словам Миллера, этот шаг был предпринят в превентивном порядке для противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО.

«Это разумная мера, направленная на защиту сил, которая подчеркивает нашу приверженность статье 5 и не поддерживает какие-либо наступательные операции», — добавил Миллер.

Напомним, статья 5 Устава НАТО предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран, входящих в Североатлантический альянс.