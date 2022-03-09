Пекин, 9 марта, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Наука и техника сыграли важную роль в успешном сдерживании эпидемии COVID-19 в Китае, заявил 8 марта министр науки и технологий Китая Ван Чжиган, передает агентство Синьхуа.

Dong Fang Сессия ВСНП

Ван сообщил журналистам в кулуарах продолжающихся «двух сессий» в Пекине, что Китай добился успехов в исследованиях и разработках для борьбы с эпидемией. Китай ранее предоставил условное одобрение для вывода на рынок трех инактивированных вакцин против COVID-19 и вакцины на основе аденовирусного вектора, а в 2022 году предоставил такое одобрение для вакцины с рекомбинантным белком.

Китай также добился прогресса в других технических направлениях, поскольку мРНК-вакцина и ДНК-вакцина находятся в стадии — й фазы клинических испытаний 3, добавил Ван.

Что касается исследований и разработок в области медицины, министр сказал, что препарат с нейтрализующими антителами получил условное одобрение для выхода на рынок, а три низкомолекулярных препарата прошли клинические испытания 3-й фазы, в то время как другие соответствующие лекарства также находятся в стадии разработки.

Китай также улучшил возможности тестирования на нуклеиновые кислоты COVID-19, поскольку тестирование может быть завершено в течение 30 минут, а исследователи работают над новыми методами вакцинации, такими как ингаляция и назальный спрей, добавил он.