Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Соболевского района. Он признался в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Жительницу Красноярского края подозревают в убийстве супруга

Мужчина с 45-летним знакомым отмечали День защитника Отечества на территории водяной насосной станции посёлка Крутогоровский. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый нанёс приятелю два удара кулаком по голове. Потерпевший не устоял на ногах и упал, ударился головой о стену и скончался.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюхтетском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего местного жителя. В совершении преступления подозревают его супругу.