Гонконг, Китай, 9 марта, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Утверждается, что поставки живых свиней в Гонконге вернулись к нормальному уровню 8 марта, поскольку скотобойни, закрытые из-за эпидемии COVID-19, возобновили работу, сообщает агентство Синьхуа.

Geograph.org.uk Свиньи

Скотобойня Шеунг Шуй возобновила работу с 7 марта, в то время как скотобойня Цуен Ван продолжает предоставлять услуги в соответствии со своими оперативными условиями, по словам представителя правительства Специального административного района (САР) Гонконг.

Между тем, общий объем поставок охлажденного мяса с материка 7 марта поддерживался на уровне выше, чем в обычные дни, и составлял около 62 тонн, что примерно в 1,2 раза превышает среднесуточные поставки Гонконга с материка.

Поставки свежих продуктов питания с материка были стабильными, и представителям общественности не нужно перекупать запасы, сказал пресс-секретарь, добавив, что правительство САР продолжает внимательно следить за ситуацией с поставками продовольствия и поддерживает связь с основными поставщиками продовольствия и властями материка для обеспечения стабильного снабжения продовольствием.

Согласно официальным данным, Гонконг сообщил 8 марта о 28 475 новых случаях заболевания COVID-19 и 160 смертельных случаях.